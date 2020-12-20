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В Минске заметили спецтехнику перед очередными акциями протеста

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Очередные несанкционированные властями акции протеста начинаются в столице Белоруссии, традиционно в Минск стягивается специальная техника силовиков.

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, техника проследовала утром из района Уручье в сторону центра города, машины были замечены и на кольцевой, колонна автозаков проехала от МКАД через станцию метро "Каменная Горка". Была замечена и небольшая колонна тракторов в сопровождении ГАИ.

Тем временем в столичном микрорайоне Сухарево уже началась акция протеста - местные жители собрались в колонну и прошли маршем. В некоторых районах Минска демонстранты собирались и 19 декабря.

Автобус силовиков дежурит у площади Государственного флага недалеко от Дворца независимости, напротив самого дворца, на улице Саперов, припаркованы машины с колючей проволокой. Присутствуют сотрудники правоохранительных органов и у стелы на проспекте Победителей.

Традиционно силовики дежурят в сквере Дзержинского напротив КГБ. Площадь Независимости не огорожена, как и Октябрьская площадь. Металлические ограждения расставлены только у администрации президента Белоруссии на улице Карла Маркса.

Ранее в ряде белорусских телеграм-каналов появился анонс "Марша народного трибунала", он должен пройти в районном формате, то есть протестующие планируют собираться недалеко от своих домов.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Белоруссия Минск

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