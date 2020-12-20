Трамп не одобрил идею новых "локдаунов" для борьбы с коронавирусом

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет модную в ряде стран идею введения новых "локдаунов" для борьбы против коронавируса COVID-19.

"Нам не нужны "локдауны": метод решения проблемы не должен быть хуже, чем сама проблема", – написал он в своем твиттере. Так Трамп прокомментировал выступление премьера Великобритании Бориса Джонсона, объявившего в субботу о жестком режиме самоизоляции для жителей Лондона и юго-востока Англии.

Похожие меры в преддверии рождественских праздников принимают и другие страны Европы, например, Германия, Австрия, Италия.

Президент США напомнил, что именно его страна добилась впечатляющих успехов в разработке вакцин от COVID-19. Сейчас в США уже готовится масштабная вакцинация.

Трамп в последние месяцы неоднократно пояснял, что считает "локдауны" опасным методом борьбы против коронавируса. По его словам, длительное пребывание в четырех стенах провоцирует иные заболевания, проблемы с психикой и домашнее насилие.

Трамп с начала пандемии коронавируса выступал против жестких "локдаунов", отмечая, что они, в частности, больно бьют по экономике. Он сделал ставку на быструю разработку вакцины, поддерживал ее разработчиков, в том числе финансово. Сегодня в США одобрены к применению две вакцины: одна разработана американской Pfizer и германской BioNTech, а вторая – американской Moderna.