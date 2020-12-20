Зеленский признался в симпатии к избранному президенту Молдавии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку избранному главе Молдавии Майе Санду, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского президента.

"Я поддерживаю Майю, она это знает. Я говорил ей это и к выборам - какой бы ни был результат, мы вас поддерживаем. Мне очень симпатична Молдова в целом с таким лидером, и я желаю ей демократического развития. Молдова этого заслуживает", - сказал Зеленский в интервью для The New York Times, перевод которого на украинский язык опубликован на сайте президента.

Он отметил, что еще до выборов симпатизировал Санду как лидеру, но Украина не выражала кому-то из кандидатов открытую поддержку.

"Я встречался с ней и знаю ее позицию по Крыму, и мне ее позиция по Украине в целом, относительно войны на Донбассе понятна гораздо больше, чем позиция предыдущего президента Додона", - сказал Зеленский.

Президентские полномочия Игоря Додона истекают 23 декабря. Инаугурация избранного президента Молдавии Майи Санду назначена на 24 декабря.

Зеленский среди первых поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии.

10 декабря Санду подтвердила, что в январе посетит Украину с первым официальным визитом в качестве главы государства.