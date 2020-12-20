Правозащитники сообщили о задержании 140 человек в Белоруссии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - По данным не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", число задержанных на акциях протеста в республике в воскресенье достигло 140 человек.

Больше всего задержанных в Минске. Правозащитникам известно также о задержаниях в Бресте, Витебске, Гродно, Новополоцке, Борисове, городских поселках Радошковичи и Смиловичи (Минская область), Солигорске и поселке Боровляны (Минский район).

Как сообщает в своем телеграм-канале стачечный комитет "Беларуськалия", в Солигорске среди задержанных оказался сопредседатель стачкома Анатолий Бокун и другие члены комитета.

Несанкционированные акции протеста прошли в разных районах белорусской столицы и других городах республики, люди с бело-красно-белой символикой собирались в колонны. Точное количество участников оценить сложно. Силовики препятствовали проведению маршей, задерживали участников.

По данным ГУВД Мингорисполкома, в белорусской столице задержаны около 100 человек.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.