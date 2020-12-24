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Состояние здоровья экс-президента Киргизии Атамбаева ухудшилось в СИЗО

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев из-за ухудшения состояния здоровья может быть переведен из СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) в больницу, сообщил в четверг журналистам глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

"Состояние здоровья у Атамбаева не очень хорошее. Если его здоровье не улучшится, то будем принимать решение о его переводе в больницу", - сказал Ташиев.

Ранее адвокаты Атамбаева неоднократно говорили, что у экс-главы государства наблюдается низкое давление.

23 июня Первомайский суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитет" Азиза Батукаева. 14 августа Бишкекский городской суд оставил приговор первой инстанции без изменений.

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30 ноября Верховный суд Киргизии отменил приговор судов низших инстанций. Дело было передано на пересмотр в Первомайский суд Бишкека. Адвокаты требовали немедленно выпустить экс-президента из колонии. Суд в рамках пересмотра дела перевел Атамбаева из колонии под арест сроком на два месяца в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Атамбаев, занимавший пост президента Киргизии до прихода к власти Сооронбая Жээнбекова, после выборов 2017 года был лишен президентской неприкосновенности, его обвинили в коррупции.

Экс-президент был задержан 8 августа 2019 года после беспорядков в селе Кой-Таш под Бишкеком и более года содержался в СИЗО ГКНБ. 27 октября он был переведен в колонию №47 в Бишкеке.

25 ноября Первомайский суд Бишкека объединил в одно производство уголовные дела об августовских беспорядках с уголовными делами о незаконном приобретении земли, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также незаконном обогащении, фигурантом которых является Атамбаев.

Киргизия Алмазбек Атамбаев

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