Состояние здоровья экс-президента Киргизии Атамбаева ухудшилось в СИЗО

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев из-за ухудшения состояния здоровья может быть переведен из СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) в больницу, сообщил в четверг журналистам глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

"Состояние здоровья у Атамбаева не очень хорошее. Если его здоровье не улучшится, то будем принимать решение о его переводе в больницу", - сказал Ташиев.

Ранее адвокаты Атамбаева неоднократно говорили, что у экс-главы государства наблюдается низкое давление.

23 июня Первомайский суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитет" Азиза Батукаева. 14 августа Бишкекский городской суд оставил приговор первой инстанции без изменений.

30 ноября Верховный суд Киргизии отменил приговор судов низших инстанций. Дело было передано на пересмотр в Первомайский суд Бишкека. Адвокаты требовали немедленно выпустить экс-президента из колонии. Суд в рамках пересмотра дела перевел Атамбаева из колонии под арест сроком на два месяца в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Атамбаев, занимавший пост президента Киргизии до прихода к власти Сооронбая Жээнбекова, после выборов 2017 года был лишен президентской неприкосновенности, его обвинили в коррупции.

Экс-президент был задержан 8 августа 2019 года после беспорядков в селе Кой-Таш под Бишкеком и более года содержался в СИЗО ГКНБ. 27 октября он был переведен в колонию №47 в Бишкеке.

25 ноября Первомайский суд Бишкека объединил в одно производство уголовные дела об августовских беспорядках с уголовными делами о незаконном приобретении земли, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также незаконном обогащении, фигурантом которых является Атамбаев.