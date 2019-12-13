Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве бойца спецназа

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев Фото: Reuters

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве сотрудника спецподразделения "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) во время попытки силового задержания бывшего главы государства в его доме в селе Кой-Таш 7 августа, сообщил в пятницу "Интерфаксу" адвокат Атамбаева Замир Жоошев.

"Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в убийстве заместителя командира спецподразделения "Альфа" ГКНБ Усенбека Ниязбекова. По данным следствия, сотрудник (ГКНБ - ИФ) был застрелен из снайперской винтовки Драгунова (СВД), однако ранее МВД заявляло, что он был застрелен из автомата АК-47. Очевидно, что следственные органы противоречат самим себе", - заявил Жоошев.

По словам адвоката, сотрудники "Альфы" в Кой-Таше выполняли "преступный приказ руководства ГКНБ". Для того чтобы доставить подозреваемого для допроса, "не надо проводить спецоперацию с участием спецназа, чьи функции заключаются совершенно в другом", подчеркнул Жоошев. "Сейчас всё хотят повесить на Атамбаева", - добавил он.

По данным МВД Киргизии, после задержания экс-президента в его доме было обнаружено восемь единиц огнестрельного оружия, в том числе СВД, принадлежащая Атамбаеву.

Штурм резиденции Атамбаева

7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" ГКНБ предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день.

После неудачного штурма дома бывшего главы государства Атамбаев заявил журналистам, что стрелял при попытке его задержания. "Оружие было только у меня, я, когда ребята пошли на третий этаж, стрелял пять-шесть раз, рикошет был, я не знаю, но я старался ни в кого из ребят не попадать", - заявил он. При этом Атамбаев не уточнил из какого оружия произвел выстрелы.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

Во время событий 7-8 августа в Кой-Таше и под Бишкеком пострадали 225 человек, в том числе 91 сотрудников МВД и 40 сотрудников ГКНБ.

Бывший глава государства подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство. Ему также предъявлены обвинения в коррупции и незаконном обогащении. Решением суда на имущество экс-президента и членов его семьи был наложен арест.

В понедельник, 9 декабря, в МВД Киргизии "Интерфаксу" сообщили, что Атамбаева направят на судебно-психиатрическую экспертизу в рамках расследования уголовного дела о захвате заложников при попытке его задержания в селе Кой-Таш. На следующий день стало известно, что бывший политический лидер отказался от экспертизы.