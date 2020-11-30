Верховный суд Киргизии отменил приговор экс-президенту Атамбаеву

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд Киргизии отменил приговор экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Дело передано в Первомайский суд Бишкека на пересмотр.

23 июня Атамбаев был приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по этому обвинению. 14 августа это решение подтвердил Бишкекский городской суд.

В ходе протестов в ночь на 6 октября демонстранты в Бишкеке освободили Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности страны. После этого суд заявил, что его перевели под домашний арест. 10 октября его снова задержали по делу о массовых беспорядков.

Ранее в понедельник адвокат Замир Жоошев заявил, что на рассмотрении Верховного суда находится кассационное представление на приговор двух инстанций в отношении трех фигурантов дела о незаконном освобождении криминального авторитета, в рамках которого экс-президент Киргизии был осужден на 11 лет лишения свободы. Гособвинение не согласилось с мягким, по его мнению, приговором обвиняемым, которые, в отличие от Атамбаева не были осуждены на реальное лишение свободы.

Экс-президент является фигурантом сразу нескольких уголовных дел - о беспорядках в родовом селе Атамбаева Кой-Таш, о незаконном приобретении участка земли, о коррупции при модернизации ТЭЦ в Бишкеке и о не законном обогащении. 25 ноября суд объединил их в одно производство.

Азиз Батукаев, отбывавший длительный срок в колонии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, после чего уехал в Чечню. Парламентская комиссия в том же году установила, что о его освобождении ходатайствовал экс-омбудсмен Киргизии Турсунбек Акун, к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники системы исполнения наказаний.