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На Синайском полуострове произошел взрыв газопровода

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв газопровода произошел на Синайском полуострове в Египте, жертв нет. Об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на губернатора Северного Синая Мохаммеда Абделя Фадиля Шушу.

В его заявлении говорится, что взрыв зафиксировали поздно вечером в четверг в городе Эль-Ариш. По его словам, инцидент не повлиял на поставку газа в жилые районы и промышленные зоны Синая.

Причина взрыва пока не установлена, ведется расследование.

В то же время, по словам сотрудников безопасности и очевидцев, перед взрывом неизвестные установили взрывные устройства и скрылись. Пока ни одна из группировок не заявляла об ответственности за произошедшее.

Месяцем ранее ответственность за взрыв газопровода в Северном Синае взяла на себя группировка, аффилированная с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

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