Более 45 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Количество беженцев, вернувшихся в Нагорный Карабах, превысило 45 тысяч человек, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Автобусами из Еревана в Степанакерт в субботу приехал 491 беженец.

Миротворцы из России следят за безопасностью возвращения жителей Нагорного Карабаха домой. Они оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают объекты инфраструктуры, и контролируют режим прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах.

Прекращение огня и боевых действий в Нагорном Карабахе действует с 10 ноября.