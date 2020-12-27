В Белоруссии насчитали 12 задержанных на акциях протеста в стране
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях в стране в воскресенье задержали двенадцать человек.
Как говорится на сайте центра, сегодня в Минске и других городах республики проходят традиционные акции протеста. Сообщается о точечных задержаниях в разных районах белорусской столицы, а также в Бресте.
Данные о задержанных приводятся правозащитниками на 18:30.
Несколько человек задержали в минском микрорайоне Сокол, они вышли на местную акцию с бело-красно-белыми флагами. Кроме того, известно о задержаниях в Смолевичах и Светлогорске.
Несанкционированные акции протеста прошли в разных районах белорусской столицы и других городах республики, люди с бело-красно-белой символикой собирались в колонны. Точное количество участников оценить сложно.
При этом в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.