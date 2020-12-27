В Белоруссии насчитали 12 задержанных на акциях протеста в стране

Акция в Минске. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях в стране в воскресенье задержали двенадцать человек.

Как говорится на сайте центра, сегодня в Минске и других городах республики проходят традиционные акции протеста. Сообщается о точечных задержаниях в разных районах белорусской столицы, а также в Бресте.

Данные о задержанных приводятся правозащитниками на 18:30.

Несколько человек задержали в минском микрорайоне Сокол, они вышли на местную акцию с бело-красно-белыми флагами. Кроме того, известно о задержаниях в Смолевичах и Светлогорске.

Несанкционированные акции протеста прошли в разных районах белорусской столицы и других городах республики, люди с бело-красно-белой символикой собирались в колонны. Точное количество участников оценить сложно.

При этом в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро.