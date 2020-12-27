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В Казахстане опрокинулась цистерна с серной кислотой

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - На дороге Алма-Ата - Екатеринбург в Карагандинской области Казахстана опрокинулась автоцистерна с серной кислотой, сообщил департамент экологии по Карагандинской области.

Там уточнили, что на дорогу вылилось 8 тонн кислоты.

Цистерна емкостью 30 тонн принадлежит ТОО "Sary-Arka Coppers Processing", всего она перевозила около 20 тонн. Общая площадь разлива составила 80 квадратных метров.

"Работа по ликвидации разлива осуществляется силами ТОО "SaryArka Copper Processing". О результатах проб почвы будет сообщено дополнительно", - отмечается в пресс-релизе.

Казахстан

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