В Великобритании зафиксирован рекордный прирост новых случаев COVID-19

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Службы здравоохранения Великобритания в понедельник объявили о 41 385 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Daily Mail.

Это рекордно высокий прирост с начала пандемии. Предыдущий рекорд в 39,2 тыс. зафиксировали 23 декабря.

За сутки в Великобритании скончались 357 заболевших коронавирусом.

Общее число случаев COVID-19 в стране с начала вспышки достигло 2,3 млн. Великобритания занимает шестое место в мире по этому показателю.

Свыше 71 тыс. человек скончались в Великобритании после заражения коронавирусом. В стране проведено более 52 млн тестов на определение COVID-19.