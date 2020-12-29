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В Литве заявили, что нефтяное пятно с терминала устранила природа

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пятно в Балтийском море, образовавшееся в результате утечки нефти в понедельник с Бутингского терминала Orlen Lietuva, практически исчезло благодаря природным явлениям.

"Поисково-спасательные суда и вертолет военно-воздушных сил Литвы не обнаружили пятен или их остатков. Район поиска был расширен до возможной максимальной дистанции дрейфа, пятно не обнаружено", - заявил глава Координационного центра спасения на море Литовских ВМС Евгений Валиков агентству BNS во вторник.

"Загрязнение устранила сама природа. Оно по причине погодных условий - ветра и волн - разделилось на маленькие кусочки, а холодная температура воды и воздуха привела к их коагуляции в комки. Пятно исчезает само по себе, то есть тонет", - пояснил глава центра.

Министерство окружающей среды утверждает, что предварительный ущерб оценивается в 12 тыс. евро, его должен будет возместить оператор терминала.

Как сообщалось, в понедельник на нефтяном терминале в Бутинге, управляемом компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva, произошла утечка до 2 тонн нефти из-за прорыва шланга. Департамент охраны окружающей среды заявлял, что пятно из-за течений движется в сторону Латвии. Площадь загрязнений составила 4 км в длину и 100 м в ширину.

Orlen Lietuva подтвердила, что из-за механического повреждения рукава-трубопровода произошел разлив сырой нефти в акваторию терминала, но на береговом участке не выявлено загрязнений. Компания вечером в понедельник сообщила, что "разлив остановлен", а также заявила, что из-за инцидента ее деятельность не будет остановлена.

Orlen Lietuva с середины 2006 года через терминал Бутинге импортирует нефть для собственных нужд, с тех пор как польская компания Orlen приобрела литовскую Mazeikiu nafta.

На работающем с 1998 года Бутингском терминале произошло несколько инцидентов разного масштаба.

Впервые шланг закачки нефти на танкер оборвался в декабре 1999 года. Тогда нефть в море не разлилась. В марте 2001 года при закачке нефти на норвежский танкер North Pacific из-за сильного ветра оборвался трос якоря, а затем и шланги, в море вылилось 3 тонны нефти, часть достигла территориальных вод Латвии.

В ноябре 2001 года из-за разрыва подводного шланга в море попало 59 тонн нефти, из которых 10 тонн было собрано, ущерб природе был оценен в 0,75 млн евро. Тогда было объявлено, что производитель шлангов рекомендовал их замену каждые три года.

Еще один инцидент на Бутингском нефтяном терминале произошел в январе 2008 года, когда производилась разгрузка танкера Stena Antarctica. Сообщалось о разливе около 400 кг нефти, которая достигла побережья у литовского города Швянтойи.

Литва

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