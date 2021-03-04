"Аврора" возобновит рейсы между севером Сахалина и Хабаровском

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аврора" с 15 марта возобновит авиасообщение между городами Оха (север Сахалина) и Хабаровском, прерванное в прошлом году из-за пандемии, сообщает пресс-служба областного правительства в четверг.

"Сейчас - с улучшением эпидобстановки, настало время возобновить рейсы. Губернатор поставил перед нами конкретную задачу - сделать это в короткие сроки", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерия Спиченко.

Рейс вернули по настоятельным просьбам жителей Охинского района, для которых "связь с материком так же важна, как и связь с областным центром".

Цена на билет в одну сторону, благодаря субсидии из областного бюджета, сохранится на прежнем уровне - 5 840 рублей. Авиарейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

"Возобновление полетов на данном направлении позволит повысить транспортную доступность северной части Сахалина с материком, а также значительно сократит время в пути для пассажиров", - отмечает пресс-служба.

Авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на данный рейс.