Ракета "Союз" успешно вывела на орбиту французский разведспутник

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российская ракета-носитель "Союз-СТ-А", стартовавшая во вторник с космодрома Куру в Южной Америке, успешно вывела на штатную орбиту французский разведывательный спутник CSO-2, сообщила компания-оператор запуска Arianespace.

"Успешное выведение подтверждено", - сообщили в компании.

Вывод был завершен в 20:42 по московскому времени. Запуск миссии VS25 был осуществлен со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане в 19:42 по Москве 29 декабря.

Примерно через 60 минут спутник отделился от разгонного блока "Фрегат-МТ" российской ракеты, который вывел его на заданную орбиту. Спутник весом более 3,5 тонн доставлен на солнечно-синхронную полярную орбиту высотой 480 км.

Помимо военных целей он будет также выполнять задачи в интересах Национального центра космических исследований Франции.

Французские военные спутники нового поколения

CSO-2 является вторым из трех новейших спутников французской военной орбитальной группировки оптико-электронной разведки, которые должны заменить прежние аппараты аналогичного типа Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах. Первый спутник CSO-1 был выведен на орбиту ракетой-носителей "Союз" 19 декабря 2018 года.

Предполагается, что CSO-2 позволит получать изображения поверхности Земли с разрешением в 20 сантиметров. Спутник создан европейской компанией Airbus Defence and Space по заказу французского военного ведомства. Срок его службы рассчитан на 10 лет. Третий спутник, который создается при финансовом участии Германии, уже будет запущен с помощью французской ракеты-носителя Ariane 6.

Общая стоимость программы по созданию и выводу на орбиту трех разведывательных спутников третьего поколения оценивается в $1,5 млрд.

Правительство Франции заключило соглашения с правительствами Германии, Швеции, Бельгии и Италии о предоставлении данных, которые будут получать спутники CSO.

Это уже 25-й старт ракеты "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане с 2011 года на основе межправительственного соглашения между Россией и Францией.