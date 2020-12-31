Четыре человека погибли при взрывных работах в шахте в Казахстане

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Актюбинской области Казахстана на шахте ТОО "Актюбинская медная компания" погибли четыре человека, один пострадал, сообщила в четверг пресс-служба областного акимата.

"30 декабря года в 21 час 21 минуту (время Актобе) на пульт пожарной части Хромтауского района поступило сообщение о том, что в ТОО "Актюбинская медная компания", шахте "Весенняя Аралчинская", расположенной в 30 км от поселка Коктау, предварительно при проведении взрывных работ погибли четыре взрывника. При проведении разведки на месте происшествия обнаружен один пострадавший и четыре погибших", - говорится в сообщении.

Причина происшествия выясняется.