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Суд отклонил иск, позволяющий вице-президенту Пенсу отменить результаты выборов в США

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Федеральный судья отклонил иск конгрессмена-республиканца, пытавшегося добиться от суда решения, которое позволило бы разрешить вице-президенту Майку Пенсу отклонить голоса коллегии выборщиков, признавших победу на президентских выборах демократа Джо Байдена, сообщили СМИ.

Конгресс США на совместном заседании обеих палат 6 января, которое пройдет под председательством Пенса, должен утвердить результаты состоявшихся 3 ноября президентских выборов. Коллегия выборщиков 306 голосами против 232 проголосовала за Байдена.

В иске конгрессмена Луи Гомерта из Техаса содержалось требование предоставить Пенсу право отменить результаты президентских выборов на заседании конгресса. Гомерт добивался, чтобы суд принял решение, в соответствии с которым что вице-президент "может осуществлять исключительные полномочия и единолично определять, какие голоса выборщиков следует считать".

Некоторые республиканцы заявили, что они планируют на заседании конгресса возразить против результатов голосования коллегии выборщиков.

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