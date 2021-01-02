Китай надеется на улучшение отношений с США при новом президенте - глава МИД КНР

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел КНР Ван И завил, что Пекин надеется на рациональный подход новой американской администрации к Китаю, который позволит добиться улучшения отношений между двумя странами.

"В настоящее время китайско-американские отношения стоят на новом перекрестке. (...) Есть надежда, что новое правительство США вернет рациональный подход (к Китаю - ИФ), возобновит диалог, вернет отношения между двумя странами в правильное русло и восстановит сотрудничество", - сказал министр в интервью китайским СМИ.

Он отметил, что причиной обострения отношений между Китаем и США стали "серьезные перекосы в восприятии Китая американскими властями, которые видели в нем так называемую величайшую угрозу, и поэтому проводили совершенно неверную политику".

По словам министра, Вашингтон пытался "спровоцировать новую "холодную войну", чем не только нанес серьезный ущерб интересам двух народов, но и всему миру".

Что касается Китая, то его политика в отношении Соединенных Штатов "сохраняет преемственность и стабильность", и он готов развивать китайско-американские отношения на "основе координации, сотрудничества и стабильности", казал Ван И.

Он отметил, что Китай никогда не вмешивался во внутренние дела Соединенных Штатов, и надеется, что США также будут "уважать социальную систему и путь развития, выбранный китайским народом, законное право китайского народа на лучшую жизнь".

Обе стороны должны "разрешать противоречия и разногласия путем диалога, расширять общие интересы через сотрудничество, находить способ сосуществования великих держав, приносящий пользу как двум странам, так и всему миру, и открывать перспективы развития в соответствии с историческим направлением", подчеркнул Ван И.