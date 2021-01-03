Помпео посчитал попавших под санкции людей и структуры из РФ при Трампе

Госсекретарь США Майка Помпео Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа за время своей работы внесла в санкционные списки по России более чем 365 физических и юридических лиц, заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

"Администрация ввела санкции против более чем 365 российских объектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России на Украине и по всей Европе", - написал он в твиттере.

Since 2017, @realDonaldTrump Administration has imposed sanctions on 365+ Russian targets in response to Russia"s destabilizing and aggressive actions in Ukraine and throughout Europe. pic.twitter.com/cWTp3gs367 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

При этом Помпео повторил позицию Белого дома, согласно которой администрация Трампа проводит более жесткую политику в отношении РФ, чем когда-либо предыдущая американская администрация.

"Никакая другая администрация не была столь жесткой в отношении России, чем мы. И точка, - подчеркнул он. - Не о чем говорить. Взгляните на факты".

Как сообщалось, одни из последних санкций США против России были введены в начале декабря ушедшего года. Под них попали шесть российских компаний за причастность, по версии Вашингтона, к нарушениям прав человека.