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Помпео посчитал попавших под санкции людей и структуры из РФ при Трампе

Помпео посчитал попавших под санкции людей и структуры из РФ при Трампе
Госсекретарь США Майка Помпео
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа за время своей работы внесла в санкционные списки по России более чем 365 физических и юридических лиц, заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

"Администрация ввела санкции против более чем 365 российских объектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России на Украине и по всей Европе", - написал он в твиттере.

При этом Помпео повторил позицию Белого дома, согласно которой администрация Трампа проводит более жесткую политику в отношении РФ, чем когда-либо предыдущая американская администрация.

"Никакая другая администрация не была столь жесткой в отношении России, чем мы. И точка, - подчеркнул он. - Не о чем говорить. Взгляните на факты".

Как сообщалось, одни из последних санкций США против России были введены в начале декабря ушедшего года. Под них попали шесть российских компаний за причастность, по версии Вашингтона, к нарушениям прав человека.

США Дональд Трамп Майк Помпео

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