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МИД РФ отреагировал на новые антироссийские санкции США

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Очередные санкции США против России - это пиар-ход, не подкрепленный доказательствами и направленный на навязывание образа россиян как нарушителей прав человека, заявили в МИД РФ.

"Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это неуклюжий пиар ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как "нарушителей прав человека", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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Официальный представитель МИД РФ отметила, что Соединенные Штаты "умудрились подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами России".

"Вспоминается, что когда-то в запретных перечнях оказался московский бассейн "Чайка" - очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль озаботиться футбольным клубом", - добавила она.

Администрация США в четверг объявила о санкциях против шести компаний из РФ за причастность, по версии Вашингтона, к нарушениям прав человека. Об этом говорится в документе Минфина США. В санкционные списки включены российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, бойцовский клуб "Ахмат", ООО "Чеченские минеральные воды", футбольный клуб "Ахмат" и ООО "МегаСтройИнвест".

МИД РФ США

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