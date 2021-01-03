Предстоятель Белорусской православной церкви призвал не допустить нового противостояния в стране

Минск. 3 января. INTERFAX.RU - Предстоятель Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Минский и Заславский Вениамин призвал к покаянию, чтобы не допустить нового противостояния в стране.

"Не только церковь, а каждый человек должен заботиться о том, чтобы были согласие и мир в нашем обществе. Думается, что анализ прошедшего года и исправление ошибок, покаяние в тех неправильных действиях, которые были, с заглаживанием добрыми делами - это основной вклад", - заявил глава БПЦ в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Он призвал также к осторожности в делах и поступках. "Все взвешенно, все с любовью, с тем, чтобы не было нового развития противостояния", - добавил он.