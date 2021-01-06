Минская милиция подтвердила задержания на локальных акциях 5 января
Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Минская милиция подтвердила задержание более десяти человек на локальных акциях протеста накануне вечером.
"За участие в несанкционированных мероприятиях вчера было задержано более 10 человек. Некоторые из них оказали неповиновение сотрудникам милиции при проведении разбирательства", - сообщила в среду "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
В минувший вторник о задержаниях активистов проинформировал незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".
Как отмечалось в его сообщении, "вечером 5 января во дворах Минска на встречах соседей произошли задержания". Известно о задержаниях в Новой Боровой, в двух дворах в Уручье и в микрорайоне "Запад".
По информации на 00:10 среды, в списке "Весны" было семь человек.
В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.