Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54Заразились
на 05.01В России 3 284 384+24 246В мире 86 405 927+733 893

Минская милиция подтвердила задержания на локальных акциях 5 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Минская милиция подтвердила задержание более десяти человек на локальных акциях протеста накануне вечером.

"За участие в несанкционированных мероприятиях вчера было задержано более 10 человек. Некоторые из них оказали неповиновение сотрудникам милиции при проведении разбирательства", - сообщила в среду "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

В минувший вторник о задержаниях активистов проинформировал незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

Как отмечалось в его сообщении, "вечером 5 января во дворах Минска на встречах соседей произошли задержания". Известно о задержаниях в Новой Боровой, в двух дворах в Уручье и в микрорайоне "Запад".

По информации на 00:10 среды, в списке "Весны" было семь человек.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Белоруссия Минск

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 86,5 миллионам

Что случилось этой ночью: среда, 6 января

В Израиле заявили о необходимости очередного карантина

В Израиле заявили о необходимости очередного карантина

Спецслужбы США склонились к версии о причастности РФ к хакерской атаке

Шесть человек погибли в автоаварии в Смоленской области

Украинская фармкомпания подтвердила подачу заявления на регистрацию "Спутник V"

Украинская фармкомпания подтвердила подачу заявления на регистрацию "Спутник V"

Что произошло за день: вторник, 5 января

Цена нефти WTI поднялась выше $50 за баррель впервые с февраля 2020 г.

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');