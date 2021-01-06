Минская милиция подтвердила задержания на локальных акциях 5 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Минская милиция подтвердила задержание более десяти человек на локальных акциях протеста накануне вечером.

"За участие в несанкционированных мероприятиях вчера было задержано более 10 человек. Некоторые из них оказали неповиновение сотрудникам милиции при проведении разбирательства", - сообщила в среду "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

В минувший вторник о задержаниях активистов проинформировал незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

Как отмечалось в его сообщении, "вечером 5 января во дворах Минска на встречах соседей произошли задержания". Известно о задержаниях в Новой Боровой, в двух дворах в Уручье и в микрорайоне "Запад".

По информации на 00:10 среды, в списке "Весны" было семь человек.