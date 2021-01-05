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Медицинский регулятор США высказался против снижения дозы вакцины от COVID-19 для населения

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Управление США по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) - американский медицинский регулятор - не рекомендует снижать дозы вакцины от коронавируса для ускорения вакцинации населения страны.

"В настоящее время предлагать изменения в разрешенных FDA дозировках или графиках вакцинирования преждевременно и предложение не подтверждается имеющимися точными доказательствами", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

В нем подчеркивается: "Без соответствующих данных, подтверждающих такие изменения в применении вакцин, мы подвергаем себя и общественное здравоохранение значительному риску, подрывая исторические усилия по вакцинации для защиты населения от COVID-19".

Ранее руководитель федеральной программы вакцинации Монсеф Слауи в эфире телеканала CBS сообщил, что правительство США рассматривает возможность предоставлять некоторой части населения половину дозы вакцины Moderna, чтобы ускорить вакцинацию в стране в целом.

По его словам, по этому вопросу ведутся переговоры представителей администрации с компанией Moderna и FDA. При вакцинации Moderna требуется введение двух доз.

"Мы знаем, что сокращение в два раза дозы вакцины Moderna, вводимой людям в возрасте от 18 до 55 лет в два этапа, позволит достичь цели иммунизации вдвое большего числа людей теми запасами препарата, которыми мы располагаем", - сказал Слауи.

На прошлой неделе Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что по состоянию на утро субботы в стране первые дозы вакцины Pfizer и Moderna получили 4 млн 225 тыс. 756человек, по стране первых распределены 13 млн 71 тыс. 925 доз.

Это значительно ниже целевых показателей. Власти ранее заявляли, что планируют до конца 2020 года вакцинировать 20 млн человек.

США Вакцина Коронавирус

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