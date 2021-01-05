Мексика одобрила использование вакцины компании AstraZeneca от коронавируса

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики (COFEPRIS) одобрила производство совместной вакцины британско-шведской биофармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета, заявил министр здравоохранения Мексики Марсело Эбрард.

"Вакцина AztraZeneca одобрена комиссией по защите от санитарных рисков. Ее производство в Мексике начнётся очень скоро", - следует из сообщения министра в твиттере.

Ранее Мексика также одобрила вакцину Pfizer и BioNTech.

Всего в Мексике зафиксировано 1,45 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. За время пандемии в стране погибло около 127 тыс. человек.