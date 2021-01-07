Moderna готова поставить в 2021 году до 1 млрд доз вакцины

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Гендиректор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель заявил, что она готовится к тому, чтобы поставить в 2021 году на рынок от 600 млн до 1 млрд доз вакцины от коронавируса. Он сказал это на конференции, организованной франко-германской финансовой группой ODDO BHF.

По его словам, Moderna уже получила заказы на 500 млн доз вакцины и легко сможет произвести не менее 600 млн доз, однако прогнозирует, что заказов будет намного больше.

Бансель также подтвердил, что до сих пор неясно, на какой срок эта вакцина будет вызывать иммунитет от коронавируса. По его мнению, потенциально можно добиться, чтобы прививки хватало на пару лет.

6 января регулятор Евросоюза разрешил использовать вакцину от Moderna в Европе.