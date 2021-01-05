Черниговские пограничники задержали украинца с российскими оловянными солдатиками

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали в пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области 45-летнего украинца, который перевозил в грузовом автомобиле коллекцию военно-исторических миниатюр из России.

"45-летний гражданин Украины, возвращаясь из России в Украину грузовым автомобилем "DAF", решил подзаработать и провезти металлические фигурки воинов различных эпох. В кабине водителя правоохранители Черниговского пограничного отряда обнаружили 474 фигурки оловянных солдатиков и коллекционные исторические фигурки производства московской студии", - сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

Отмечается, что цена одной фигурки составляет 1,5 тысяч гривен (около 4 тысяч рублей). По предварительной оценке, все обнаруженные фигурки стоят более 700 тысяч гривен (примерно 1,8 млн рублей).

По словам мужчины, товар ему предложил перевезти через границу за вознаграждение гражданин России с целью дальнейшей продажи любителям исторической и военной миниатюры на Украине.