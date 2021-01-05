Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 05.01В России 3 284 384+24 246В мире 85 672 034+549 954

Турция в 2020 году увеличила импорт газа на 7%, вернувшись к уровню 2018 года

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Турция в 2020 году увеличила импорт природного газа на 6,75% по отношению к 2019 году, сообщает национальное информационное агентство Anadolu со ссылкой на данные государственной компании Botas.

В абсолютных величинах Botas оценивает импорт газа в 2020 году в 50 млрд куб. м.

По данным Совета по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), импорт газа достиг максимума в 2017 году - 55,25 млрд куб. м. В 2018 году на фоне валютного кризиса в экономике Турции началась рецессия, ставшая первой в стране за последние десять лет. В 2018-м импорт снизился до 50,433 млрд куб. м, а в 2019-м – до 45,212 млрд куб. м.

В "Газпроме" уже отметили, что в 2020 году Турция нарастила закупки газа у "Газпрома" по отношению к 2019 году. В октябре 2020 года российская компания снова поставляла в республику более половины закупаемого ею природного газа.

Помимо "Газпрома" голубое топливо в Турцию поставляют Азербайджан и Иран.

Турция Газпром

Новости

Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана

Крушение украинского самолета в Иране

Украина получила от Ирана отчет о сбитом в Тегеране "Боинге"

Украина получила от Ирана отчет о сбитом в Тегеране "Боинге"

Президент Армении заразился в Лондоне коронавирусом

Газ в Европе в первый день торгов подорожал до максимума за 23 месяца

Газ в Европе в первый день торгов подорожал до максимума за 23 месяца

Нефть подешевела на опасениях локдаунов и в ожидании решений ОПЕК+

ОПЕК+ не смогли достигнуть консенсуса, продолжат переговоры во вторник

Джонсон объявил о "локдауне" в Англии для борьбы против коронавируса

Джонсон объявил о "локдауне" в Англии для борьбы против коронавируса

Что произошло за день: понедельник, 4 января

Британский суд не стал экстрадировать Ассанжа в США

Британский суд не стал экстрадировать Ассанжа в США

Пентагон оставит авианосец "Нимиц" в регионе в связи с "угрозами" Ирана

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');