Турция в 2020 году увеличила импорт газа на 7%, вернувшись к уровню 2018 года

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Турция в 2020 году увеличила импорт природного газа на 6,75% по отношению к 2019 году, сообщает национальное информационное агентство Anadolu со ссылкой на данные государственной компании Botas.

В абсолютных величинах Botas оценивает импорт газа в 2020 году в 50 млрд куб. м.

По данным Совета по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), импорт газа достиг максимума в 2017 году - 55,25 млрд куб. м. В 2018 году на фоне валютного кризиса в экономике Турции началась рецессия, ставшая первой в стране за последние десять лет. В 2018-м импорт снизился до 50,433 млрд куб. м, а в 2019-м – до 45,212 млрд куб. м.

В "Газпроме" уже отметили, что в 2020 году Турция нарастила закупки газа у "Газпрома" по отношению к 2019 году. В октябре 2020 года российская компания снова поставляла в республику более половины закупаемого ею природного газа.

Помимо "Газпрома" голубое топливо в Турцию поставляют Азербайджан и Иран.