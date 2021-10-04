Инфляция в Турции в сентябре приблизилась к 20%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Турции в сентябре выросли на 19,58% в годовом выражении - максимальными темпами с марта 2019 года, свидетельствуют данные статистического института страны (Turkstat).

Инфляция ускорилась по сравнению с 19,25% в августе, но оказалась слабее консенсус-прогноза экспертов, которые ждали ее на уровне 19,7%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в стране выросли на 28,79%, энергоносители подорожали на 22,77%, транспортные услуги - на 20,21%, коммунальные услуги - на 20,97%.

Инфляция без учета стоимости энергоносителей, продуктов питания и безалкогольных напитков ускорилась в сентябре до 16,98% с 16,76% месяцем ранее.

Потребительские цены в Турции выросли на 1,25% по сравнению с августом, когда их подъем составил 1,12%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение потребительских цен в помесячном выражении на 1,35%.

Лира стабильна в паре с долларом США в понедельник. На 14:35 по Москве курс составлял 8,8603 лиры/$1 по сравнению с 8,8607 лиры/$1 на закрытие предыдущей сессии.

В середине сентября Центробанк Турции неожиданно снизил ключевую процентную ставку с 19% до 18% годовых, вызвав обвал лиры к доллару 1,2%, до 8,76 лиры. WSJ предупреждала, что это решение регулятора может осложнить путь к восстановлению экономики страны после пандемии и затянувшейся проблемы с высокой инфляцией.

Помимо прочего, экономика Турции испытывает трудности из-за конфликтов на Ближнем Востоке и собственных действий президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который сменил главу центрального банка уже трижды за два года.