Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 05.01В России 3 284 384+24 246В мире 85 672 034+549 954

В Израиле заявили о необходимости очередного карантина

В Израиле заявили о необходимости очередного карантина
Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости введения полного карантина в стране из-за всплеска случаев госпитализации в связи с распространяющимся в стране новым штаммом коронавируса COVID-19.

"Больницы предупреждают нас, что мы вступаем в самую опасную волну со времени начала пандемии. Министерство здравоохранения и эксперты предупреждают нас, что мы находимся в чрезвычайной ситуации и что если мы не будем действовать немедленно, то потеряем много сотен израильтян...", - заявил Нетаньяху на встрече кабинета министров, согласно копии его замечаний, опубликованной его офисом.

Он отметил, что Израилю необходимо ввести жесткий и немедленный карантин и продолжить операцию по вакцинации.

Карантин начнется в четверг и продлится две недели.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране было зарегистрировано 448 тыс. 173 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, скончались 3 тыс.445 человек.

Израиль

Новости

Спецслужбы США склонились к версии о российском причастии к хакерской атаке

Шесть человек погибли в автоаварии в Смоленской области

Украинская фармкомпания подтвердила подачу заявления на регистрацию "Спутник V"

Украинская фармкомпания подтвердила подачу заявления на регистрацию "Спутник V"

Что произошло за день: вторник, 5 января

Цена нефти WTI поднялась выше $50 за баррель впервые с февраля 2020 г.

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана

Крушение украинского самолета в Иране

Украина получила от Ирана отчет о сбитом в Тегеране "Боинге"

Украина получила от Ирана отчет о сбитом в Тегеране "Боинге"

Президент Армении заразился в Лондоне коронавирусом

Газ в Европе в первый день торгов подорожал до максимума за 23 месяца

Газ в Европе в первый день торгов подорожал до максимума за 23 месяца
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');