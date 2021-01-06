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Путин заявил о сохраняющейся угрозе со стороны боевиков в Сирии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Террористическая угроза со стороны бандформирований в Сирии исходит до сих пор, заявил президент РФ Владимир Путин.

"До сих пор, несмотря на то, что профессиональные бандформирования (в Сирии) разгромлены, тем не менее, с тех территорий, которые ещё остаются под контролем террористов, угроза террористическая до сих пор исходит для нас именно оттуда", - сказал Путин в фильма "Без права на ошибку. рождественский визит в Дамаск", фрагмент которого был показан в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

По его словам, практика последних лет показала, что начало военной операции в Сирии было правильным решением.

"Мы тогда чувствовали, что нарастает угроза, террористическая угроза с территории Сирии, поскольку бандформирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии", - отметил Путин.

Он добавил, что при принятии решений на сирийском направлении руководствовался, прежде всего, "не своими симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства".

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