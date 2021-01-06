Путин прибыл на рождественскую службу на островной храм под Новгородом

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин слушает Рождественское богослужение в уникальном островном храме Николая Чудотворца на Липне XIII века.

Путин посещал эту церковь в сентябре 2016 года с тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым, это была частная поездка. По ее итогам было принято решение, что Минкультуры профинансирует восстановление этого памятника. Реставрационные работы, оцененные в 21 млн рублей, начались в 2017 году и были завершены в ноябре 2019 года.

Объект охраняется ЮНЕСКО. Он был закрыт для посещения из-за того, что обветшал. Сейчас памятник восстановлен в первоначальных формах и включен в экскурсионный показ.

Церковь расположена на острове Липно в устье реки Мста в 9 км от Новгорода. Регулярного сообщения с островом нет, сюда можно добраться либо примерно за час на катерах, либо зимой по льду.

Согласно новгородским летописям, монастырская церковь Николы на Липне была основана в 1292 году. Она была частью Николо-Липнинского монастыря, который как архитектурно-функциональный комплекс перестал существовать в начале 19-го века.

По преданию, церковь воздвигли близ места, где примерно за 180 лет до того была обретена чудотворная икона Святителя Николая, от которой исцелился новгородский князь Мстислав, сын Владимира Мономаха.

Церковь Николы на Липне - один из первых каменных храмов, возведенных на Руси после монгольского нашествия. Летопись называет строителем Никольской церкви новгородского архиепископа Климента. В начале 17-го века Липнинский храм был разорен шведами и длительное время пребывал в запустении, а в 1677 году церковь еще и пострадала от молнии.

От этих невзгод храм уже не оправится: в 19-м веке в Никольской церкви совершают службу уже только дважды в год, а после революции, из-за отсутствия богослужений, храм даже не пришлось официально закрывать. В годы Великой Отечественной войны церковь оказалась на линии фронта и подверглась мощному артиллерийскому обстрелу, но, несмотря на значительные разрушения, выстояла.

К 1960 году храм был впервые исследован новгородскими реставраторами. Из первоначального убранства церкви сохранились сильно поврежденные фрагменты фресок и знаменитый храмовый образ св.Николы. Икона была написана в 1294 году для церкви Николы на Липне на деньги купца, она принадлежит к числу самых выдающихся и запоминающихся образов древнерусского искусства.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. При этом на Пасху он чаще бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает за пределами столицы. В Москве на 7 января глава государства оставался лишь дважды: в 2001 году он отстоял службу в храме Христа Спасителя, и в 2000-м - Владимир Путин, тогда еще исполняющий обязанности президента, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.

Последние два года президент приезжал на Рождество в Спасо-Преображенский собор Петербурга, где был крещен в младенчестве.

В 2018 году глава государства встречал Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, в 2017 году - в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. В 2016 году - в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где были крещены его родители. Сюда же он приезжал на Рождество в 2011 году.

В разные годы Путин также посещал рождественские службы в храмах Сочи, в Селище Костромской области, в поселке Соломенное в Карелии, в Великом Устюге. В 2006 году Путин встречал Рождество в одной из церквей Якутска, где в это время стоял 50-градусный мороз.

В прошлом году после рождественского богослужения президент РФ утром прилетел с визитом в Дамаск.