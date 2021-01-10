Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 90 миллионов
Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В мире по состоянию на 23:45 (мск) воскресенья было выявлено 90 045 410 случаев заражения коронавирусом COVID-19, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
В пятерку лидеров по числу зараженных входят США (22,2 млн), Индия (10,45 млн), Бразилия (8 млн), Россия (3,36 млн), Великобритания (3 млн).
В результате заражения коронавирусом в мире умерли 1 931 382 человека.
Больше всего смертей от COVID-19 зарегистрировано в США (373 тыс.), Бразилии (202,6 тыс.), Индии (150,9 тыс.), Мексике (133,2 тыс.) и Великобритании (81,56 тыс.).