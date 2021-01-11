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США и Саудовская Аравия договорились укреплять военное сотрудничество

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности заместителя министра обороны США Энтони Тата и замминистра обороны Саудовской Аравии Халид ибн Салман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде договорились расширять отношения и пути укрепления оборонного сотрудничества для противостояния Ирану, сообщил Пентагон.

"Стороны договорились углублять американо-саудовские оборонные отношения и изучили пути продвижения и укрепления всеобъемлющего оборонного сотрудничества для поддержания регионального мира и стабильности", - говорится в распространенном Минобороны США сообщении.

В нем отмечается, что "в этих целях они подписали план оборонного сотрудничества, который закрепляет новые и существующие направления взаимодействия".

"Тата подчеркнул силу оборонного партнерства США и Саудовской Аравии, особенно в свете угроз со стороны Ирана. Он выразил благодарность королевству за готовность разделять ответственность за поддержку американских войск", - информирует Пентагон.

"Тата подчеркнул озабоченность США по поводу продолжающихся угроз и нападений йеменских боевиков-хуситов на Саудовскую Аравию", - также следует из сообщения.

США Саудовская Аравия Иран

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