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США начали сокращать средства ПРО в странах Ближнего Востока

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Администрация Байдена начала сокращать противоракетные системы США на Ближнем Востоке в рамках переориентации американской военной стратегии, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Пентагон начал вывод восьми батарей ракетной системы Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Выводится также система THAAD, предназначенная для защиты от ракет средней дальности на большой высоте, находящаяся в настоящее время в Саудовской Аравии.

В основе этого решения лежит изменение стратегии - "теперь США сосредотачиваются на вызовах со стороны России и Китая", пишет газета. По ее оценкам, это также демонстрирует убеждение стратегов Пентагона в том, что напряженность в отношениях с Ираном ослабла с тех пор, как президент Джо Байден решил вступить в переговоры с Тегераном по ядерной сделке.

The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в Пентагоне, пишет, что вывод части средств ПРО с Ближнего Востока является "перераспределением ресурсов в соответствии со стратегическими приоритетами", часть средств остается в Ираке и Сирии.

Издание обращает внимание, что сокращение американского присутствия в регионе совпадает с решением Байдена о выводе войск из Афганистана.

Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин проинформировал о планах Вашингтона по выводу систем ПРО наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в телефонном разговоре, который состоялся 2 июня.

США Саудовская Аравия Ирак

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