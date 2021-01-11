Индонезия продлила до 28 января запрет на въезд иностранных туристов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Индонезия продлила запрет на въезд из-за рубежа иностранных туристов еще на две недели, до 28 января, сообщает портал New Channel Asia.

Как заявил министр экономики страны, причиной ужесточения правил въезда стало стремление не допустить завоза нового типа коронавируса, обнаруженного сначала в Великобритании, а затем в ЮАР и некоторых других странах.

Индонезия в конце декабря объявила о возобновлении приема иностранных туристов, въезжающих в страну с деловыми целями, но с ограничениями. После въезда они должны были пройти пятидневный карантин, для посещения острова Бали была необходима справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее, чем за 72 часа до вылета, для посещения острова Ява - прохождение экспресс антиген-теста. При этом все путешественники обязательно должны были заполнять анкету e-HAC на сайте министерства здравоохранения Индонезии или в специальном мобильном приложении.

Однако 28 декабря правительство решило запретить въезд и туристам, и транзитным пассажирам из-за распространения в Европе нового, более заразного штамма коронавируса. На 13 января в Индонезии запланировано начало массовой вакцинации от COVID-19.