В Виннице произошел взрыв во дворе детского сада

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Виннице днем в понедельник произошел взрыв на территории детского сада №7 на бульваре Свободы. Это случилось во время прогулки. Как сообщило издание "Вiнниця.Info", у трех воспитанников взрывом повредило одежду, сами дети не пострадали.

Факт взрыва подтвердили в администрации садика и в областной полиции. Что именно сдетонировало, еще предстоит уточнить.

Одна из воспитательниц рассказала родителям, что дети на прогулке нашли предмет, похожий на мячик или на "попрыгунчик". По ее словам, другая воспительница подумала, что дети подобрали мячик и начали им играть, и предмет то ли упал у них из рук, то ли по нему стукнули ведерком. Женщина уверена, что это была не петарда.

Детей осмотрели врачи, госпитализация никому не потребовалась. Родители после этого забрали детей по домам, сообщила заведующая садиком Алена Просекова.