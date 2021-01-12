ЕС отметил несоответствие выборов в Казахстане международным стандартам

Хотя день выборов в целом прошел спокойно, он был омрачен ограничениями основных свобод, включая задержание мирных демонстрантов, отметили в ОБСЕ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Евросоюз отметил "эффективную организацию" парламентских выборов в Казахстане, но в то же время указал на невыполнение давних рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"Несмотря на то, что Казахстан предпринял некоторые политические реформы и процессы модернизации после последних парламентских выборов, эти выборы, тем не менее, были упущенной возможностью продемонстрировать эффективную реализацию этих мер", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Давние рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по ряду вопросов также остаются без внимания. Согласно предварительным выводам БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, правовая база в Казахстане еще не способствует проведению выборов в соответствии с международными стандартами", - отмечается в коммюнике.

В документе сказано, что хотя день выборов в целом прошел спокойно, он был омрачен ограничениями основных свобод, включая задержание мирных демонстрантов. Были созданы препятствия эффективной работе некоторых местных наблюдателей за выборами.

"Системные недостатки относительно уважения свободы организаций, собраний и выражения мнения продолжают ограничивать политический ландшафт и отрицательно сказываются на выборах", - считают в Евросоюзе.

Кроме того, в Брюсселе отметили, что "отсутствие конкуренции и отсутствие новых партий, зарегистрированных с 2013 года, не оставили избирателям подлинного выбора".

"В соответствии с нашим соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве ЕС призывает Казахстан устранить системные недостатки, продолжить конструктивное сотрудничество с БДИПЧ ОБСЕ и полностью выполнять его рекомендации. Европейский союз продолжит поддерживать процессы реформ и модернизации в Казахстане, а также демократию, стабильность и инклюзивность в стране" - заявил представитель ЕВС.

По данным ЦИК Казахстана, на парламентских выборах, прошедших в стране в минувшее воскресенье, победу одержала партия власти "Нур Отан" с 71,09% голосов. В мажилис (нижнюю палату парламента) также проходят демократическая партия "Ак Жол" и "Народная партия Казахстана" (бывшая Коммунистическая партия республики). Явка избирателей составила 63,3%