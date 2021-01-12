Мексика вскоре вынесет окончательное заключение по "Спутнику V"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Мексика в ближайшее время намерена вынести окончательное заключение по применению российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", сообщил во вторник заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире мексиканского телевидения.

"Эффективность этой вакцины схожа с другими, к концу недели мы ожидаем заключения Федеральной комиссии по защите от санитарных угроз, и затем вскоре будет принято соответствующее решение о ее чрезвычайном применении", - сообщил Лопес-Гатель, комментируя ситуацию с российской вакциной.

"Мы полагаем, что сможем использовать до 24 млн доз этой вакцины для 12 млн людей", - добавил он.

На прошлой неделе Лопес-Гатель посетил Буэнос-Айрес, где обсудил с представителями аргентинских властей ход кампании по вакцинации с использованием "Спутника V", а также возможность поставок в Мексику вакцины AstraZeneca, производство которой налажено в Аргентине. Ожидается, что первая отгрузка этой вакцины прибудет в Мексику в самое ближайшее время.

По данным на понедельник, в Мексике выявлено 7,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 662 пациента с COVID-19 скончались. Всего с момента эпидемии в стране заразились более 1,5 млн человек, более 134 тыс. скончались.