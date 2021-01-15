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Fox News узнал об обнародовании сотен документов по "Рашагейту" в пятницу

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Ряд документов, связанных с происхождением расследования "дела Russiagate" о предполагаемых связях штаба Дональда Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года, будет рассекречен в пятницу, сообщил Fox News источник в Сенате.

Рассекреченные документы будут включать в себя показания, стенограммы и интервью, заявил собеседник телеканала.

Ожидается, что будут рассекречены сотни документов.

Летом 2019 года американские СМИ сообщили, что тогдашний генпрокурор США Уильям Барр назначил федерального прокурора в штате Коннектикут Джона Дарема для оценки обоснованности расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году.

По данным СМИ, Барр поручил Дарему изучить истоки расследования Роберта Мюллера о предполагаемом "российском вмешательстве", которое до спецпрокурора проводило ФБР.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Трамп и его союзники уже давно называют российское расследование "мистификацией", призванной подорвать его президентство.

В октябре 2020 года Трамп сообщил в твиттере, что распорядился рассекретить все документы, связанные с расследованием его предполагаемых связей с Россией, а также скандала с электронной почтой его бывшей соперницы на выборах 2016 года - Хиллари Клинтон.

"Я санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к одному из величайших политических преступлений в американской истории - российской мистификации. Это также касается скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никаких сокращений!" - написал Трамп в своем твиттере.

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