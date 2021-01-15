В большинстве случаев россияне заражаются COVID-19 в семье

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Основное заражение коронавирусом происходит в семье, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Владимир Кутырев.

На совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами он сообщил, что почти в 40% случаев россияне инфицируются COVID-19 именно в семье. По его словам, среди заболевших в РФ преобладают женщины (57%), средний возраст 47,2 года. Доля мужчин составляет 43%, средний возраст - 43,8 года.

Среди детей до 17 лет наблюдается наименее высокий показатель инфицирования.

Говоря о течение болезни, Кутырев сказал, что на сегодняшний день в РФ с тяжелой формой COVID-19 около 3,7%, с легкой и средней формой - более 60%, бессимптомные - порядка 23%.

"Но я хотел бы подчеркнуть, что это те бессимптомные, которые выявлены в результате охвата ПЦР - диагностикой у контактировавших", - уточнил он.