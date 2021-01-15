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США передали Вооруженным силам Украины очередную партию военной помощи

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки передали украинским Вооруженным силам очередную партию военной помощи в рамках инициативы содействия безопасности страны. Украинская армия получила бронемобили и лодки, сообщает посольство США в Киеве на своей странице в твиттере.

Так, украинские сухопутные войска и силы специальных операций получили 20 бронемобилей Humvee.

В американском посольстве добавили, что Военно-морские силы Украины получили от США 84 лодки.

Украина США

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