В Киргизии по подозрению в коррупции задержан депутат парламента

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Депутат парламента Киргизии Дуйшон Торокулов задержан по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики в субботу.

"ГКНБ расследует дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Коррупция" УК Киргизии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Ош задержан депутат парламента Дуйшон Торокулов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на территории Чуйской области республики задержан другой участник преступной группы гражданин Киргизии Джантай Шаменов.

Постановлением Первомайского районного суда Бишкека в отношении Торокулова вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, с содержанием в СИЗО ГКНБ, Шаменов водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ, добавили в спецслужбе.

Торокулов с 2017 года является депутатом парламента Киргизии от фракции "Бир Бол" (Будь един).