Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:13Заразились
на 15.01В России 3 520 531+24 715В мире 93 110 488+756 937

В Киргизии по подозрению в коррупции задержан депутат парламента

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Депутат парламента Киргизии Дуйшон Торокулов задержан по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики в субботу.

"ГКНБ расследует дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Коррупция" УК Киргизии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Ош задержан депутат парламента Дуйшон Торокулов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на территории Чуйской области республики задержан другой участник преступной группы гражданин Киргизии Джантай Шаменов.

Постановлением Первомайского районного суда Бишкека в отношении Торокулова вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, с содержанием в СИЗО ГКНБ, Шаменов водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ, добавили в спецслужбе.

Торокулов с 2017 года является депутатом парламента Киргизии от фракции "Бир Бол" (Будь един).

Киргизия Дуйшон Торокулов

Новости

Университет Джонса Хопкинса подтвердил цифру в 2 млн жертв коронавируса

Facebook восстановил аккаунты Дональда Трампа

Пенс впервые после дебатов поговорил по телефону с Камалой Харрис

Пенс впервые после дебатов поговорил по телефону с Камалой Харрис

Google подтвердила связь блокировки YouTube-каналов ФК "Ахмат" и ACA с санкциями США

Пандемия коронавируса

ВОЗ не рекомендовала вводить паспорта COVID-привитых путешественников

ВОЗ не рекомендовала вводить паспорта COVID-привитых путешественников

Что произошло за день: пятница, 15 января

В ЕС ввели санкции против главы МИД Сирии

Минторг США исключил "ВСМПО-Ависма" из санкционного списка

Минторг США исключил "ВСМПО-Ависма" из санкционного списка

Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями

Байдену посоветовали приостановить санкции против "Северного потока 2"

Байдену посоветовали приостановить санкции против "Северного потока 2"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');