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Лавров заявил о возможности блокировки Telegram на Западе

Лавров заявил о возможности блокировки Telegram на Западе
Фото: Christoph Dernbach/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе обсуждается возможность блокировки мессенджера Telegram.

"Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги. Это будет интересно", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

В середине декабря Европейская комиссия включила Telegram и соцсеть "ВКонтакте" в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента.

Сергей Лавров Telegram МИД РФ

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