РФ сообщила об ответе Германии лишь на две из 15 просьб по Навальному

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре РФ считают формальными ответы Германии на запросы о правовой помощи по ситуации с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального и видят в этом намерение скрыть истинные причины происшествия.

"ФРГ подошла к исполнению российских запросов формально, фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с предполагаемым отравлением. В этом усматривается прямое намерение зарубежных коллег скрыть истинные обстоятельства произошедшего с целью продолжения голословных обвинений в адрес российской стороны",- заявили в надзорном ведомстве в понедельник.

"В российских запросах были изложены просьбы о проведении более 15 процессуальных действий, из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два: проведены опросы Навального и его жены. Они малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы", - отметили в Генпрокуратуре.