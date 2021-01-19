В Казахстане осудили медиков, положивших младенца в морозилку

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области Казахстана вынес приговор медикам областного перинатального центра, поместившим в морозильную камеру живого младенца, что привело к гибели ребенка.

Директор перинатального центра Куаныш Нысанбаев, дежурный врач Аскар Кайыржан и акушер Жамиля Кулбатирова признаны виновными в убийстве. Нысанбаев также признан виновным в злоупотреблении полномочиями и покушении на дачу взятки, сообщила во вторник пресс-служба суда.

Еще два врача центра Дарига Джумабаева и Руслан Нурмахамбетов признаны виновными в недонесении о совершении преступления.

"Учитывая роль каждого в совершении преступления, а также, что Нысанбаевым совершено несколько преступлений, суд назначил Нысанбаеву 18 лет, Кайыржан - 16 лет, Кулбатировой - 15 лет лишения свободы. (...) Учитывая, что Джумабаева и Нурмахамбетов ранее не судимы, суд назначил им по три года ограничения свободы", - говорится в сообщении суда.

Младенец погиб в перинатальном центре Атырауской области осенью 2019 года. По версии следствия, ребенок после рождения был оформлен как мертворожденный, хотя фактически был живой. Врачи решили действовать согласно оформленным ранее документам и не приняли неотложные меры для реанимации ребенка. Они оставили новорожденного умирать, поместив в морозильную камеру.