SpaceX перенесла на сутки запуск группы интернет-спутников Starlink

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся во вторник, перенесен на сутки, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Из-за необходимости дополнительного времени для предстартовой проверки планируем осуществить пуск в среду, 20 января", - говорится в сообщении.

Запуск группы интернет-спутников Starlink будет осуществлен в 8:02 по времени Восточного побережья США (в 16:02 по московскому времени) со стартового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Это будет уже 17-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 24 ноября прошлого года. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 953 космических аппаратов системы Starlink. Сейчас эта компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.