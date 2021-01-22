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Иванка Трамп вместе с супругом уехала из Вашингтона в Майами

Иванка Трамп вместе с супругом уехала из Вашингтона в Майами
Фото: Eva Marie Uzcategui Trinkl/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Дочь бывшего президента США Иванка Трамп вместе с супругом Джаредом Кушнером переехала из Вашингтона в Майами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По их данным, семья Иванки Трамп сняла на год квартиру люксового сегмента в дорогом жилом комплексе The Arte в Майами.

Телеканал отмечает, что в среднем цена за месяц аренды такой квартиры составляет около $40 000, приобретение квартиры обойдется в сумму от $7 млн до 15 млн.

Переезд их семьи позволит им быть ближе к недавно приобретенному ими участку земли на охраняемом частном острове Индиан-Крик в южной части Флориды, где они планируют построить дом для постоянной жизни.

Бывший президент США Дональд Трамп с супругой Меланией покинули Вашингтон ранее на этой неделе и уехали во Флориду, где у них есть частная резиденция.

США Иванка Трамп Джаред Кушнер

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