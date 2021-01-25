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Беспорядки в Нидерландах убедили власти в необходимости ночного комендантского часа

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил произошедшие на выходных в его стране беспорядки, сообщает The Guardian.

"Это не имеет никакого отношения к законным протестам. Это преступное насилие", - сказал Рютте.

Он отметил, что беспорядки иллюстрируют необходимость введения ночного комендантского часа.

В ряде городов Нидерландов прошли акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

В городе Эйндховен протестующие устраивали поджоги, закидывали полицию камнями. Стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, задержаны не менее 30 человек.

В Амстердаме полицейские использовали водометы против участников акции.

Кроме того, недовольные ограничительными мерами сожгли центр тестирования на COVID-19 в городе Урк.

Акции протеста прошли на следующий день после того, как правительство 21 января ввело ночной комендантский час впервые со времен Второй мировой войны. Комендантский час вступил в силу с 23 января. Мера будет действовать с 21:00 до 04:30 по местному времени (с 23:00 по 06:30 по московскому времени).

Нидерланды Марк Рютте коронавирус

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