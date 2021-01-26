Беспорядки выходных дней в Нидерландах продолжились ночью в понедельник

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В ряде городов Нидерландов сотни молодых людей в ночь на вторник устроили беспорядки, нападали на полицейских в знак протеста против ведения жестких мер по борьбе с коронавирусом, сообщила местная полиция.

Участники беспорядков начали собираться в центральных частях городов незадолго до наступления введенного ночного комендантского часа. Они двигались по улицам Амстердама, Гааги, Роттердама и других городов, забрасывая сотрудников правопорядка фейерверками и камнями, устраивали погромы и грабежи, отмечает полиция. По ее данным, арестованы более 150 человек.

К полуночи в Амстердаме полиция в значительной степени взяла ситуацию под контроль, сказал журналистам шеф полиции Виллем Вулдерс. Вместе с тем, по его словам, беспорядки продолжались в Роттердаме и Хертогенбосе.

Беспорядки в выходные дни власти называют самыми масштабными за последние 40 лет.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил происходящее, сообщили СМИ.

"Это не имеет никакого отношения к законным протестам. Это преступное насилие", - сказал Рютте.