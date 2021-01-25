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Проверка боевой готовности Вооруженных сил началась в Белоруссии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил началась в Белоруссии, сообщили в Минобороны страны.

Как отмечается в телеграм-канале ведомства, основной целью проверки станет "повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях".

"Действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных сил и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях - преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах", - сообщили в Минобороны.

Завершить проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня.

Белоруссия

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